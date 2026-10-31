Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı eşiyle pazarda alışveriş yapıp esnafla sohbet etti

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Resmi ziyaretlerin yanı sıra vatandaşlarla iç içe olmaya da önem veren Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, bu kez semt pazarında vatandaşların ve esnafın arasında yer aldı. Eşiyle birlikte pazar tezgahlarını tek tek gezen Vali, alışveriş yaparak esnafla sohbet etti.

Semt pazarında kurulan tezgahları eşi Fatma Yamlı ile dolaşan Vali Yamlı, esnafla sohbet ederek satışlar, ürün fiyatları ve pazarın genel durumu hakkında bilgi aldı. Alışveriş yapan vatandaşlarla da yakından ilgilenen Vali Yamlı, vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.

Pazar esnafı ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan ziyaret sırasında samimi görüntüler ortaya çıktı. Vali ve eşinin pazarda alışveriş yapması, esnaf ve vatandaşlarla kurduğu sıcak diyaloglar dikkat çekti.

Ziyaret, hem pazar esnafıyla hem de vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulması açısından memnuniyetle karşılandı. Vali ve eşinin semt pazarı ziyareti, alışverişin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı