Ardahan Valisi Çiçek, Ilgar Tüneli İnşaatını İnceledi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Posof ilçesi Ilgar Dağı geçidinde yapılan 'Ilgar Tüneli' inşaatında incelemelerde bulundu.

İl Jandarma Komutanı Sadık Gülecen, Karayolları 18. Bölge Müdürü Hakan Yenilmez, Damal Kaymakamı Ahmet Sami Meram ve diğer yetkililer ile birlikte tünelin yapıldığı alana giden Vali Çiçek, tünelin giriş noktasında ve tünel içerisinde incelemelerde bulundu.

Tünel başlangıç alanı ve tünel içerisini gezen Vali Hayrettin Çiçek, Bölge Müdürü Hakan Yenilmez ve inşaatı yapan firma yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Çiçek, inşaat firmasına ait şantiye alanında Karayolları ve firma yetkilileri tarafından tünel inşaatının genel durumu ile ilgili brifing de aldı.