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Ardahan'ın Posof ilçesinde yoğun kar yağışı

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Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Bin 583 rakımlı Posof'ta yılın ilk gününden itibaren aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. İlçe merkezinin beyaza büründüğü Posof'ta enerji hatlarının üzerindeki kar birikintisi ilginç görüntü oluşturdu. Vatandaşlar aralık ayında başlayan yağışlı havanın Ocak ayı itibariyle etkisini artırdığını ve bir çok köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Bin 583 rakımlı Posof'ta yılın ilk gününden itibaren aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. İlçe merkezinin beyaza büründüğü Posof'ta enerji hatlarının üzerindeki kar birikintisi ilginç görüntü oluşturdu.

Vatandaşlar aralık ayında başlayan yağışlı havanın Ocak ayı itibariyle etkisini artırdığını ve bir çok köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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