Ardahan İl Emniyet Müdürü Anneler Günü'nde Bebekleri Ziyaret Etti

Ardahan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, bebekleri Anneler Günü'nde dünyaya gelen çifti hastanede ziyaret ederek, 'Hayırlı olsun' dileklerinde bulunup, Anneler günü'nü kutladı.

Aysun Akçay, Ardahan Devlet Hastanesi'nde Anneler Günü'nde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Ardahan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Anneler Günü'nün ilk annesi Akçay'ı hastanedeki odasında ziyaret ederek, çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. Şener, "İlk çocuğunuz ve böyle bir güne denk gelmiş. Gözünüz aydın diyelim. Allah analı babalı büyütsün. Anneler Günün kutlu olsun. Bu kutsal görevi sen de üstlendin. Sen de artık bir annesin, bebeğe iyi bak olur mu? Bir ihtiyacınız olursa devletin polisi olarak biz buradayız. Her zaman yanınızdayız. Tekrar kutluyorum" dedi.

İlk bebeğini kucağına alan anne Aysun Akçay, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu anlamlı günde bizi çok mutlu ettiler. Bizim ziyaretimize gelen emniyet müdürümüze ve memurlarımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Baba Tayfun Akçay ise, "Müdürümüz bizleri ziyarete geldi. Kendisine çok teşekkür ederiz" dedi. - ARDAHAN