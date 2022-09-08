Ardahan haberi | Vali Öner Posof'ta köyleri gezdi muhtarlarla bir araya geldi

Ardahan yerel haberine göre Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile Posof'ta bir dizi temaslarda bulundu.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile Posof'ta bir dizi temaslarda bulundu.

Vali Hüseyin Öner, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Telekom İl Müdürü Ufuk Güzel, ARAS Elektrik İl Koordinatörü Meryem Akpınar, Aile Sağlık Politikalar İl Müdürü Ertaç Baki, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Cineviz, Devlet Su İşleri Ardahan Şube Müdürü Nihat Oğuz, İl özel idare genel sekreter yardımcısı Turan Yıldız ile birlikte köyleri gezerek köylülerin ve muhtarların sıkıntılarını dinledi.

Vali Öner daha sonra ilçeye geçerek göreve yeni atanan Kaymakam Emrah Akduman'ı ziyaret etti. Kaymakam Akduman'a başarılar dileyen Vali Öner, "Köy ziyaretlerinde bulunduk. Muhtarlarımız ile bir araya gelerek kamu hizmetleri konusunda yapabileceğimiz çalışmaları yerinde gördük. Ziyaretlerin ardından bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Kamu hizmetleri konusunda eksikleri en kısa zamanda gidermek noktasında gereğini yapacağız" diye konuştu. - ARDAHAN