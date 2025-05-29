Ardahan'da Şiddetli Dolu Yağışı Sele Neden Oldu

Ardahan'da Şiddetli Dolu Yağışı Sele Neden Oldu
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Ardahan'ın Posof ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Dolu sağanak yağmura dönüştü ve bahçelerdeki yeni meyve tomurcuklarına zarar verdi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde şiddetli dolu yağışı sele sebep oldu.

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Kent merkezinde de 15 dakika etkili olan dolu sağanak yağmura dönüştü. Dolu yağışı bahçeleri de olumsuz etkiledi ve yeni tomurcuklanan meyvelerin de dökülmesine neden oldu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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