Ardahan'da Şiddetli Dolu Yağışı Sele Neden Oldu

Ardahan'ın Posof ilçesinde şiddetli dolu yağışı sele sebep oldu.

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Kent merkezinde de 15 dakika etkili olan dolu sağanak yağmura dönüştü. Dolu yağışı bahçeleri de olumsuz etkiledi ve yeni tomurcuklanan meyvelerin de dökülmesine neden oldu. - ARDAHAN