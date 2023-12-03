Ardahan'da Eğitim Niteliğini Artırmak İçin Destekleme ve Yetiştirme Kursu Açıldı

Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede eğitim niteliğinin artırılması için destekleme ve yetiştirme kursu açıldı. Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in destekleriyle başlatılan kurslarda 135 öğrenci ve 24 öğretmen yer alıyor.

Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede eğitim niteliğinin artırılması için destekleme ve yetiştirme kursu açıldı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek göreve geldikten sonra eğitim niteliğini artırmak için büyük çaba sarf ediyor.

Ardahan genelinde eğitim niteliğinin artırılması eylem planı kapsamında başlatılan destekleme ve yetiştirme kursları Ardahan valisi Hayrettin Çiçek'in destekleri, Çıldır İlçe Kaymakamı Muhammed Enes İpek'in önderliğinde başladı.

Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız yaptığı açıklamada "Çıldır ilçesinde 8. ve 12. sınıflara yönelik hafta sonu destekleme ve yetiştirme (DYK) kurslarımız başlamıştır. Kursa katılacak öğrencilerimiz yedi taşıma güzergahından dört taşıma merkezine taşınarak toplam 135 öğrenci ve 24 öğretmenle kurslara başlamıştır. Öğrencilerimize taşıma ve yemek hizmeti sunulmakta olup, her türlü eğitim desteği sağlanmıştır bu eğitimlerden öğrenci velilerimiz ve öğrencilerimiz memnuniyetlerini dile getirerek için başta Sayın valimiz olmak üzere, Çıldır İlçe kaymakamımız ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - ARDAHAN