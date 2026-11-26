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Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı'nın katılımıyla, Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

Gölebakan, Gölbelen ve Akçakale ilkokullarından öğrencilerin katıldığı programda; balıkçılık ve su ürünleri konusunda farkındalık oluşturulması, su kaynaklarının ve balık varlığının korunması, sürdürülebilir balıkçılık bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması amaçlandı.

Program kapsamında öğrencilere balıkçılık ve su ürünleri hakkında bilgilendirici sunum yapılarak bilgi yarışması düzenlendi. Ayrıca Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Vali Ömer Hilmi Yamlı, bilgi ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencileri tebrik ederek madalya ve hediyelerini takdim etti.

Çıldır Gölü başta olmak üzere Ardahan'ın sahip olduğu doğal zenginliklerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinen Vali Yamlı, su kaynaklarının ve balık varlığının korunmasının, sürdürülebilir balıkçılık anlayışının benimsenmesinin ve çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren doğayı koruma bilincinin kazandırılmasının ortak sorumluluğumuz olduğunu vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı