Ardahan'da belediyenin iftar yemeğine yoğun ilgi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan'da belediyenin iftar yemeğine yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ardahan'da belediyenin iftar yemeğine yoğun ilgi

Ardahan Belediyesinin Ramazan ayı münasebetiyle düzenlediği iftar yemeğine yoğun ilgi gösterildi.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Belediyesinin Ramazan ayı münasebetiyle düzenlediği iftar yemeğine yoğun ilgi gösterildi. Program sonunda vatandaşlar alana geldikten sonra ocak başına geçerek döner kesen ve ardından tencereden kaplara yemek dolduran Başkan Faruk Demir'in yanına giderek organizasyon nedeniyle teşekkür etti.

Manevi duyguların içtenlikle yaşandığı Ramazan ayında sık sık iftar programları düzenleyen Başkan Demir, Milli Egemenlik Parkında yüzlerce Ardahanlı ile yemekte buluştu.

Katılımın yüksek olduğu iftarın ardından Belediye Başkanı Faruk Demir yaptığı açıklamada; "Bu akşam bizleri kırmayarak iftar soframıza konuk olan yüzlerce hemşehrimize çok teşekkür ederek, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum." dedi. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Faruk Demir, Ramazan, Ardahan, Ocak, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title