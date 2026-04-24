Aras Elektrik'ten Kars'ta güçlü altyapı ve kesintisiz enerji vurgusu

Aras Elektrik, Kars'ta enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarıyla kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor.

2013 yılından bu yana gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 2026 yılı için planlanan yatırımlar da dahil edildiğinde il genelinde toplam 4 milyar 340 milyon TL yatırım ve 907 milyon TL bakım harcaması yapılmış olacak.

Arıza yönetiminde büyük iyileşme

Yapılan yatırımlar sayesinde arıza yönetiminde önemli bir iyileşme sağlandı. Geçmişte ortalama 3,37 saat süren arıza giderme süresi, yapılan altyapı güçlendirmeleri ve teknolojik yatırımlar sayesinde 1,37 saate düşürülerek yüzde 59 oranında iyileşme elde edildi. Bu gelişme, kesintilere daha hızlı müdahale edilmesini ve hizmet sürekliliğinin artırılmasını sağladı.

Ayrıca sahada kullanılan dijital izleme ve uzaktan kontrol sistemleri sayesinde arızalara daha hızlı tespit ve müdahale imkanı sağlanarak operasyonel verimlilik artırıldı.

Kayıp kaçakta dikkat çeken iyileşme

Kars genelinde enerji verimliliği ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında kayıp kaçak oranında da ciddi bir düşüş sağlandı. 2013 öncesinde yüzde 26 seviyelerinde olan oran, yürütülen çalışmalar sonucunda yüzde 10 seviyelerine kadar geriledi. Bu düşüş, hem enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasına hem de ekonomik kayıpların azaltılmasına katkı sundu.

Aydınlatmada kesintisiz hizmet

Aydınlatma hizmetlerinde de önemli bir kapasiteye ulaşıldı. İl genelinde 43 bin 919 adet sokak lambasıyla şehir aydınlatılırken, oluşabilecek arızalara 24 saat içinde müdahale edilerek vatandaşların güvenli ve kesintisiz hizmet alması hedefleniyor.

Aydınlatma altyapısında yürütülen yenileme ve modernizasyon çalışmalarıyla birlikte daha enerji verimli sistemlere geçiş sağlanarak hem çevresel sürdürülebilirlik hem de tasarruf hedefleri destekleniyor.

Güçlü ve yaygın altyapı ağı

Altyapı yatırımları kapsamında Kars genelinde 7 bin 885 kilometrelik dağıtım ağı, 114 bin 893 adet direk, 1.845 adet elektrik dağıtım kutusu ve 2.337 adet trafo ile geniş ve güçlü bir hizmet ağı oluşturulmuş durumda. Bu altyapı sayesinde hem şehir merkezinde hem de kırsal bölgelerde enerji arz güvenliği önemli ölçüde artırıldı.

Özellikle kırsal bölgelerde gerçekleştirilen şebeke yenileme çalışmaları ile zorlu coğrafi koşullara rağmen daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı tesis edildi.

"Geleceğe hazır bir altyapı kuruyoruz"

İl Koordinatörü Zafer Demir, yapılan çalışmaların Kars'ın gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek şunları söyledi: "2013 yılından bu yana Kars'ta enerji altyapısını güçlendirmek adına kapsamlı ve planlı yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Amacımız sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil, aynı zamanda geleceğin enerji talebine de hazır bir altyapı oluşturmak. Arıza müdahale sürelerindeki ciddi iyileşme ve kayıp kaçak oranlarındaki düşüş, sahada yürüttüğümüz çalışmaların en somut göstergeleridir. Tüketicilerimize daha kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunmak için yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Kesintisiz enerji, sürdürülebilir gelecek

Aras Elektrik, Kars genelinde hem şehir merkezinde hem de kırsal bölgelerde enerji arz güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, aynı zamanda sürdürülebilirlik, verimlilik ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla bölgenin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı