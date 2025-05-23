Aras Elektrik, İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayına Katıldı

Aras Elektrik, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü güçlendirmek, çalışanlarının güvenliğini en üst seviyede sağlamak ve sektörel farkındalık oluşturmak amacıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Enerji Sektöründe Yüksekte Çalışma Çalıştayı"na katılım sağladı.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu, güvenli çalışma kültürünün yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekerek, yaptığı katkılardan dolayı Aras Elektrik ve Ağrı İl Koordinatörü Cemal Erkoç'a teşekkürlerini iletti.

Çalıştayda, Aras EDAŞ İSG uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Ağrı İl Koordinatörü Cemal Erkoç, İSG mevzuatı, Türkiye'deki iş kazalarına ilişkin istatistikler, yüksek gerilim sahalarında uygulanan güvenlik prosedürleri, yangın türleri ve güvenli çalışma yöntemleri konularında katılımcılara detaylı bilgiler sundu. Etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Doç. Dr. Pınar Baykan'a teşekkür etti.

Erkoç: "Her yıl yangın söndürme ve afet/acil durum eğitimleri ile en az bir kez yüksekte çalışma eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Ayrıca topraklama tedbirlerini düzenli olarak alıyor ve saha denetimlerini titizlikle sürdürüyoruz. 213 ekip ile toplamda 471 kişisel kontrol ve denetimi hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Erkoç, ayrıca şirketin güvenli çalışmaya verdiği önemin bir göstergesi olan "görüntülü teyit sistemi" hakkında bilgi vererek, arıza müdahalesi öncesinde personelin telsiz aracılığıyla yöneticisiyle görüntülü görüşme gerçekleştirdiğini, yapılacak çalışmanın detaylarının iletildiğini ve bu bilginin kayıt altına alındığını vurguladı. Konuşmasını "İş sağlığı ve güvenliği bir aynadır; siz ona gülümserseniz o da size gülümser." sözleriyle tamamladı.

Çalıştayda ayrıca, Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitmeni ve İple Erişim Teknisyeni, IRATA L3 belgesine sahip Mustafa Coşkun tarafından "Enerji Sektöründe Yüksekte Çalışma" konusunda bir sunum gerçekleştirildi. Yüksekte çalışmanın tanımı, karşılaşılan riskler, güvenli çalışma yöntemleri, toplu koruma önlemleri ve kurtarma planları üzerine uygulamalı bilgiler aktaran Coşkun, "Yüksekten düşme yoktur; yüksekte güvensiz çalışma sonucu intihar vardır." ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Aras Elektrik, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyetini sürdürerek; çalışanların güvenli bir ortamda görev yapmaları için tüm tedbirleri almaya devam ediyor. - ERZURUM