Aras EDAŞ Yönetimi Erzurum'da Saha Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Aras EDAŞ Yönetimi Erzurum'da Saha Ziyaretleri Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kiler ve ekibi, Erzurum'un çeşitli ilçelerinde saha ziyaretleri yaparak enerji yatırımları ve hizmet kalitesi ile ilgili incelemelerde bulundu.

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kiler, Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş ve yönetim kurulu üyeleri, Erzurum'un Narman, Oltu, Uzundere ve Tortum ilçelerinde saha ziyaretlerinde bulundu.

Heyet, bölgedeki işletme şefliklerini ziyaret ederek yatırım, kayıp kaçak, bakım-onarım ve müşteri hizmetleri süreçleriyle ilgili yerinde incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen değerlendirmelerde, devam eden projeler ve 2026 yılı planlamaları ele alındı.

Aras EDAŞ yönetimi, hizmet kalitesini ve operasyonel verimliliği sahadan takip etmek amacıyla düzenli olarak bölge ziyaretleri gerçekleştiriyor. Bu ziyaretlerle hem çalışanlarla bir araya gelinerek geri bildirimler alınıyor hem de sahadaki ihtiyaç ve öncelikler yerinde değerlendiriliyor.

Ziyaret sırasında konuşan Ümit Kiler, "Bölgenin enerji altyapısını güçlendirmeye, hizmet kalitesini ve sürekliliğini korumaya kararlıyız. Planladığımız projelerle, hem vatandaşlarımızın yaşam kalitesine hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Kiler, zorlu coğrafi koşullara rağmen sahada görev yapan ekiplerin özverisine de değinerek, "Ekiplerimizle birlikte 7/24 kesintisiz enerji arzı için sahadayız. Attığımız her adımda, müşteri memnuniyetini ve sürdürülebilir enerji hizmetini önceliklendiriyoruz." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
