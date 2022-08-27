Arama Kurtarma Gemisi TCSG Güven'e ziyaretçi akını

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki 88 metre 60 santim uzunluğundaki arama kurtarma gemisi TSCG Güven, sabah saatlerinde Mudanya İskelesine yanaşarak vatandaşların ziyaretine açıldı.

Türkiye'deki 4 büyük arama kurtarma gemisinden biri olan TCSG Güven, ziyaretçi akınına uğradı. Saat 10.00 itibariyle halkın ziyaretine açılan gemi, gencinden yaşlısına herkesin ilgisini çekti. İlk defa Mudanya'da ziyarete açılan gemiyi ziyaret etmek isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Saat 14.00'de Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi gemiyi ziyaret etti. Kaymakam Terzi'yi Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Yarbay Umut Yavaş karşıladı.

Yarbay Yavaş'ın öncülüğünde bir müddet gemiyi gezen Kaymakam Terzi'ye gemi komutanları tarafından bilgi aktarıldı. Daha sonra Kaymakam Terzi, gemi protokolü tarafından uğurlandı. Ziyaret sırasında SG Mudanya Gurup Komutanı Üst Teğmen Elyasa Koyuncuoğlu ve sahil güvenlik botu hazır bulundu.

Ziyaretçiler TCSG Güven Gemisi personeli tarafından hazırlanan çeşitli görseller ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek bu anılarını ölümsüzleştirdi. Ziyaret sırasında görevli gemi personeli tarafından ziyaretçilerin gemi hakkındaki sorularını cevaplayarak meraklarını giderdi. - BURSA