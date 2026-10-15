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Araban Ziraat Odası Başkanı Altun, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajı yayımladı

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Araban Ziraat Odası Başkanı Altun, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajı yayımladı
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Gaziantep Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajı yayımladı. Altun, mesajında Arabanlı kadın çiftçilerin tarımsal üretim ve kırsal hayatın sürekliliğinde en önemli rolü üstlendiğini belirtti.

Gaziantep Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Hasan Altun mesajında, "Araban Ovası'nın topraklarında tarım ürünleri üretimi yaparak ilçe, bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan, tarımsal üretimimizin bel kemiğini oluşturan Arabanlı kadın çiftçilerimizi '15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü' vesilesiyle en kalbi duygularımla selamlıyorum. Arabanlı kadın çiftçilerimiz tarımsal faaliyetlerde en önemli görevleri üstlenen gizli kahramanlarımızdır. Araban Ovası'nın verimli topraklarında tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında en önemli rolü kadın çiftçilerimiz üstlenmektedir. Hayat boyu hiçbir sorumluluktan kaçmayarak annelik içgüdüsü ve fedakarlığı ile hareket eden Arabanlı kadınlarımız topraktan sofraya olmak üzere tarımın her aşamasında söz sahibi konumundadır. Arabanlı kadın çiftçilerimiz, toprağa dokunarak sadece ürün yetiştirmiyor, aynı zamanda kültürümüzü, geleneklerimizi ve yerel değerlerimizi de gelecek nesillere taşıyor. Kadın çiftçilerimizi eğitmek demek tarımın geleceğini kurtarmak demektir. Kadın çiftçilerimizin eğitiminin tarımda modern tekniklerin uygulanmasını kolaylaştırdığı, verimli ve kaliteli üretimi artırdığı, ilçe, bölge ve ülke tarımına büyük katkı sağladığı kesindir. Tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine, ilçemize, bölgemize ve ülkemize kaliteli ürünlerin üretimiyle destek veren Arabanlı ve ülke genelindeki kadın çiftçilerimizin tamamının, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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