Araban'da yoğun kar yağışına rağmen 500 aileye sıcak yemek ulaştırıldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili yoğun kar yağışına rağmen ihtiyaç sahibi 500 aileye sıcak yemek ulaştırıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan engelli, hasta, öksüz, yetim, yaşlı, yalnız ve kimsesiz yaşayan aileler, soğuk kış günleri ve yoğun kar yağışında unutulmadı. Yemek yapamayacak durumda olan 500 ihtiyaç sahibi ailenin üç çeşit sıcak yemeği, yoğun kar yağışına rağmen evlerine ulaştırıldı.

Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğümüze bağlı Şehit Sait Demirel Aşevi'nde hazırlanan yemeklerin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya devam edileceği belirtildi. - GAZİANTEP