Araban'da 15 Temmuz şehitleri anma programı kapsamında şehitlik ziyaret edildi

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi, şehit kabirleri ziyaret edildi.

Araban ilçesi mezarlığı içerisinde bulunan şehitlik ziyareti sırasında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak başta 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri olmak üzere Devleti ve Bayrağı için canlarını feda eden tüm şehitler için dualar okundu.

Düzenlenen programa Araban Kaymakamı Özgür İşçimen ve protokol üyeleri ile birlikte şehitlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP