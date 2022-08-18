Antalya yerel: Muratpaşa Belediyesi'nden 100 Bin Eve Ücretsiz Su Tasarruf Başlığı

Antalya gelişmesine göre Muratpaşa Belediyesi, su kaynaklarının hızla tükenmesine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için 100 bin eve 300 bin su tasarruf başlığını ücretsiz dağıtıyor. 520 bini aşkın nüfusu bulunan ilçede dağıtımlar, yedi ayrı noktada başladı.

Muratpaşa Belediyesi, su kaynaklarının hızla tükenmesine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için 100 bin eve 300 bin musluk için su tasarruf başlığını ücretsiz dağıtıyor. 520 bini aşkın nüfusu bulunan ilçede dağıtımlar, yedi ayrı noktada başladı.

Belediye, perlatör olarak da bilinen ve kullanıldığı muslukta yüzde 50'ye yakın su tasarrufu sağlayan başlığı, yedi ayrı noktada bir gezici ekiple dağıtıyor. Belediye'nin ilçede 100 bin eve ulaşması planlanan farkındalık çalışması kısa bir süre önce adı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak değiştirilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nce yürütülüyor. Belirlenen noktalarda dağıtımlar, üçerli paketlenen su tasarruf başlıkları bitene kadar devam edecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, hızla tükenen doğal kaynaklar, iklim krizi ve çevre sorunlarının artık dünyanın sıcak gündemi haline geldiğine dikkat çekti. Uysal, 2016'da cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan nitelikli evsel atıkları ödül sistemi içinde toplayan ve aynı zamanda "Sıfır Atık" projesinin de temelini oluşturan Çevreci Komşu Kart projesine başladıklarını bildirdi. Projenin bugün Türkiye'nin birçok belediyesince de uygulandığını dile getiren Uysal, "Bu projeyle, nitelikli atıkları yeniden ekonomiye kazandırarak, üretimde kullanılacak 69 milyon 310 bin litre suyun 6 yıl içinde tasarrufunu sağladık" dedi. Bununla birlikte belediye parklarında akıllı sulama ve güneş enerjili aydınlatma sistemleri kurduklarını aktaran Uysal, bu yıl "İklim ve Her Şey" sloganıyla Muratpaşa 3'üncü Çevre Festivali'ni düzenlediklerini aktardı.

Uysal, 2021'de ise geniş katılımlı iklim değişikliği çalıştayı topladıklarını da sözlerine ekledi. Çalıştayın 12 maddelik sonuç bildirgesinin "Unutulmamalı ki susuz bir hayat mümkün değildir. Problemin kaynağı ve çözümü bizleriz" ifadeleriyle noktalandığını aktaran Başkan Uysal, "Bu çalışmanın devamı niteliğinde su kaynaklarının hızla tükenmesine dikkat çekmek, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla 100 bin eve 300 bin su tasarruf başlığının komşularımıza ücretsiz dağıtımına başladık" diye konuştu.