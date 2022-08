Antalya yerel haberi... Manavgat'ta canlarla Muharrem Ayı iftarı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Muharrem Ayı nedeniyle Manavgat Cem Kültür Merkezi'nde vatandaşlara iftar yemeği verdi.

Başkan Şükrü Sözen, belediye başkan yardımcıları İsmail Hakkı Ödevoğlu ve Mustafa Ceylan ile birlikte katıldığı iftar yemeği öncesinde vatandaşlarla bol bol sohbet etti. Başkan Şükrü Sözen, 2018 yılında Manavgat Belediyesi'nce inşaatı tamamlanarak, yapılan protokolle Alevi Kültür Dernekleri'ne devredilen Cem Kültür Merkezi binasını, misafirlerle birlikte gezdi.

Birlik, beraberlik, kardeşlik

Alevi Kültür Derneği Başkanı Manavgat Temsilcisi Sinan Aktaş, "Tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını diliyorum. Başkanımızın katkılarıyla düzenlenen bu iftar yemeğinde bizlerle beraber olduğu için kendisine yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. 150 kişinin katıldığı iftar yemeği, Cemevi dedesinin dua etmesiyle başladı. Mercimek çorbası, biber dolması, makarna, yoğurt ve karpuzdan oluşan iftar yemeğiyle oruçlar açılıp hep birlikte dualar edildi. Başkan Şükrü Sözen, Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştirildiğini dile getirdi.

"Sosyal barışın öncüsü"

Her yıl Muharrem Ayı'nda iftar yemeği verme geleneğini bu yıl da sürdürdüklerini belirten Başkan Şükrü Sözen, Muharrem Ayı ve Aşure gününün tarihimizde önemli bir yeri ve anlamı vardır. Bugün burada bulunan alevi olan olmayan vatandaşlarımızla beraber dostça, kardeşçe bir iftar yemeğinde buluştuk. Yurdumuz birçok manevi değerleri bağrında barındıran bir mozaik. Herkesin özgürce inanç ve ibadetlerini sergileyebileceği bir Türkiye'nin özlem ve inancını yaşıyoruz. Şu günlerde her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Manavgat'ta belediye yönetimi olarak sosyal barışın her zaman öncülüğünü yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Herkesin aşure gününü yürekten kutluyor, tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını diliyorum" dedi.

Muharrem Ayı'nın 10. günü olan Aşure gününde verilen iftar yemeğine, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Alevi Kültür Derneği Manavgat Temsilcisi Sinan Aktaş, CHP Manavgat İlçe Yönetimi, oda ve dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA