Antalya yerel: Antalya Büyükşehir'in Kırsalda Asfalt Çalışmaları Sürüyor

Antalya haberler... Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezini kırsaldan Kumluca ilçesine bağlayan Kuzca ve Üçoluk Mahallesi grup yolunda sekiz kilometrelik asfalt çalışması yaptı. Kemer’in Ovacık Mahallesi’nde de asfalt öncesi hazırlık çalışmaları sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezini kırsaldan Kumluca ilçesine bağlayan Kuzca ve Üçoluk Mahallesi grup yolunda sekiz kilometrelik asfalt çalışması yaptı. Kemer'in Ovacık Mahallesi'nde de asfalt öncesi hazırlık çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, grup yollarında asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Antalya'nın kırsal mahallelerini birbirine bağlayan grup yollarında yoğun bir çalışma yürütülüyor. Ekipler, Antalya merkezini kırsaldan Kumluca ilçesine bağlayan Kuzca ve Üçoluk Mahallesi grup yolunda sekiz kilometrelik sathi kaplama çalışması yaptı. Kemer'in Ovacık Mahallesi'nde bulunan dört kilometrelik yolda da altyapı çalışmasına devam eden ekipler, kısa süre içinde sathi asfalt kaplama işlerine geçecek.

Kumluca Kuzca Mahalle Muhtarı Ali Okur yapılan çalışmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Okur, "Kuzca Mahallesi'nde yapılan çalışma, Yarbaşçandır'ı Üçoluk'a bağlayan Söğüt Cuması'nı Beydağları'na bağlayan önemli bir grup yolu çalışması. Bizi ve köylülerimizi çok memnun etti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e ve çalışma arkadaşlarına şahsım ve Kuzca halkım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.