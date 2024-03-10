Antalya'nın Demre ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de Demre ilçesi açıklarında saat 16.55'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, ilçe merkezinde kısa süreli hissedildi ve şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadı.
Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgilere göre, Akdeniz'de Demre ilçesi açıklarında saat 16.55'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 35 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçe merkezinde kısa süreli hissedildi. Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığı öğrenildi. - ANTALYA