Antalya Kitap Fuarı 1 Milyon Ziyaretçi Ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 13. Antalya Kitap Fuarı, 1 milyon 11 bin 176 kitapseveri ağırladı. Fuar, 263 yazar ve 204 yayınevinin katılımıyla gerçekleşti ve kitapseverlere kültür şöleni yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı, 1 milyon 11 bin 176 kitapseveri ağırladı.

"Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılını Birlikte Yazıyoruz" mottosuyla bu yıl 13. kez gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı, 10 gün boyunca Antalyalılara kültür şöleni yaşattı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde 263 yazar ve 204 yayınevinin kitapseverler ile buluştuğu Antalya Kitap Fuarı'na Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Kitapseverler sevdiği yazarlar ile bir araya gelerek, kitaplarını imzalatma fırsatı buldu.

Ahmet Ümit, Yılmaz Özdil, Mustafa Balbay, Celal Şengör, Saygı Öztürk, İlker Başbuğ, Engin Alan, Feyza Altun, Fatih Tuncay, İrfan Değirmenci, Ayşe Kulin, Cihat Yaycı, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Menteş, Müfit Can Saçıntı, İsmail Hakkı Aydın, Esra Karagülle, Murat Ağırel, Tuna Tüner gibi birbirinden ünlü yazarların okuyucularıyla buluştuğu 13. Antalya Kitap Fuarı, rekor ziyaretçi sayısı ile sona erdi. Yazarların önünde uzun imza kuyruklarının oluştuğu fuar, 1 milyon 11 bin 176 kişiyi ağırladı.

Kitap Fuarının son gününde 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da Antalyalılarla buluşarak kitaplarını imzaladı. Alkışlarla karşılanan İlker Başbuğ'un imza standının önünde uzun kuyruklar oluştu. Saatlerce süren imza etkinliğinde vatandaşlar Başbuğ'a büyük sevgi ve ilgi gösterdi. Başbuğ okurlarına kitaplarını imzaladıktan sonra fotoğraf çektirdi, sohbet etti. En çok katıldığı kitap fuarının Antalya Kitap Fuarı olduğunu kaydeden 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Burada fuarda olmaktan, Muhittin Böcek Başkan'ımız ile beraber olmaktan çok mutlu oldum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Antalya Kitap Fuarı, rekor katılım sevilerine ulaşmış. Türkiye'de İstanbul'u bile geçti katılım. 1 milyonun üzerine çıkmış" diye konuştu.

"Her yaştan kitapsever geldi"

Gazeteci İsmail Küçükkaya da kitap fuarında okurlarıyla buluştu. Antalya Kitap Fuarı'na kitapseverlerin gösterdiği ilgiden çok mutlu olduğunu söyleyen Küçükkaya, "Görmeden anlaşılamaz. Çünkü gerçekten çok yoğun bir katılım, çok yoğun bir ilgi var. Ben buna çok sevindim. İkincisi her yaştan insan var. Gençler var, yaşı ileri yurttaşlarımız var. Bu ilgi gerçekten beni çok uzun zamandır en çok mutlu eden gelişmelerden bir tanesi. Bu organizasyona emek veren herkese, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ve bütün katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Teşekkürler Antalya"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Kitap Fuarı'na gösterilen ilgiden dolayı Antalyalı hemşerileri ve tüm kitapseverlere teşekkür ederek, "13 yıl önce Konyaaltı'nda birkaç çadırla başlayıp bugünlere gelmek onur ve gurur verici. Aradan geçen 13 yıl içerisinde, fuarımız büyüyerek ülkemizin ve kentimizin en önemli kültürel etkinlikleri içerisinde ilk sıralarda yerini aldı. Belediye eliyle gerçekleştirilmiş en büyük kitap fuarı konumuna ulaştı. Fuarımıza katılan yazarlarımıza ve yayınevlerimize, sevgili öğretmenlerimize, öğrencilerimize, kitapseverlere ve tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA