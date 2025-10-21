Haberler

Antalya Havalimanı'ndaki Sempatik İşçi Viral Oldu

Antalya Havalimanı'ndaki Sempatik İşçi Viral Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Havalimanı'nda bagaj yüklemesi sırasında sergilediği sempatik tavırlarla dikkat çeken apron işçisi Mustafa Arslan, bir yolcunun sosyal medyada paylaştığı video ile kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Arslan, toplumda olumlu bir etki yaratarak anılar bıraktığını ifade etti.

Antalya Havalimanı'nda bagaj yüklemesi sırasında sempatik tavırlarıyla dikkat çeken apron işçisi Mustafa Arslan'ın görüntüleri, bir turistin sosyal medyada paylaşmasıyla kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. İHA'ya konuşan Arslan, "Arkadaşım hanımefendinin çekim yaptığını söyleyince ben de ona güzel bir anı bırakmak istedim. Asıl anıyı hanımefendi bize bırakmış. Hani derler ya insanlar 15 dakikalığına meşhur olacak, bizi de 15 dakikalığına meşhur etti" şeklinde konuştu. Arslan olayın ardından sosyal medya hesabının ismini de cilveli rampacı olarak değiştirdi.

Antalya Havalimanı'nda TGS Yer Hizmetleri şirketinde görev yapan 37 yaşındaki ramp işçisi Mustafa Arslan, bagaj yüklemesi sırasında sergilediği sempatik hareketlerle bir yolcunun ilgisini çekti. Almanya'ya yapılan uçuşta valizleri özenle yerleştiren Arslan'ın neşeli tavırları, uçak içerisindeki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede on binlerce kişi tarafından yeniden paylaşıldı ve milyonlarca kez izlendi.

"Asıl anıyı hanımefendi bize bırakmış"

Videonun yayılmasıyla telefonlarının susmadığını söyleyen Arslan, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "7 yıldır havalimanında valiz atma görevlisiyim. Evliyim, dört çocuk babasıyım. İşimi severek memnuniyetle yapıyorum. Videonun çekildiği gün yine her zamanki gibi çalışıyorduk. Arkadaşım hanımefendinin çekim yaptığını söyleyince ben de ona güzel bir anı bırakmak istedim. Güler yüzlülükle, neşeyle çalıştım. Asıl anıyı hanımefendi bize bırakmış. Gece vardiyadan çıktım, sabah telefonum çalmaya başladı. Öğlene kadar yaklaşık bin çağrı oldu. İnternete baktığımda videonun viral olduğunu gördüm, çok sevindim."

Kendisini bir anda ülke gündeminde bulduğunu dile getiren Arslan, "Hani derler ya insanlar 15 dakikalığına meşhur olacak, bizi de 15 dakikalığına meşhur etti. Çok memnunum, çok güzel yorumlar aldık. İşimiz çok zor, ağır ama severek yaptığım için kolay geliyor. Arkadaşlarım da beni güler yüzlü, neşeli biri olarak tanır. Çok mutluyum, herkese teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
23 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede

23 yıl sonra ortaya çıkan kare
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler: Daha önce böyle bir şey bizim başımıza gelmedi

Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
Minguzzi ailesinin avukatı: Açık delillere rağmen diğer 2 sanık tahliye edildi, karara itiraz edeceğiz

Minguzzi davasının avukatı karar sonrası harekete geçiyor
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.