Antalya haberleri | Korkuteli Kaymakamı Özdemir, vatandaşlarla bir araya geldi Gelen Antalya haberine göre Korkuteli Kaymakamı Resul Özdemir, ilçeye bağlı Sımandır, Karabayır, Beğiş, Avdan ve İmecik mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Korkuteli Kaymakamı Resul Özdemir, ilçeye bağlı Sımandır, Karabayır, Beğiş, Avdan ve İmecik mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Korkuteli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Vedat Kılınç, Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut'un da eşlik ettiği ziyaretlerde, Kaymakam Resul Özdemir Sımandır, Karabayır, Beğiş, Avdan ve İmecik mahalle muhtarlarını ziyaret ederek muhtarların ve vatandaşlarla sohbet edip köy halkı ve muhtarlardan köy ve köylülerin sorunları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Özdemir, Akabinde köy sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyip Avdan mahalle ziyaretinde şehit Ahmet Belen'in ailesini evinde ziyaret etti. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Resul Özdemir Korkuteli Hisarcık Avdan Yerel Haberler

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