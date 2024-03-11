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Antalya Gazipaşa'da Vefa Sosyal Destek Grubu 2 Ayda 778 Faaliyet Gerçekleştirdi

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 2024'ün Ocak ve Şubat ayına ilişkin faaliyet raporunu açıkladı. İlçenin 47 mahallesinde çalışmalarını sürdüren Vefa ekibi, 2 ayda toplam 778 faaliyet gerçekleştirdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 2024'ün Ocak ve Şubat ayına ilişkin faaliyet raporunu açıkladı. İlçenin 47 mahallesinde çalışmalarını sürdüren Vefa ekibi, 2 ayda toplam 778 faaliyet gerçekleştirdi.

Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 1 Ocak- 29 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği faaliyet raporunu açıkladı. Gazipaşa'da 47 mahallede çalışmalarını sürdüren Vefa ekibi, 1-31 Ocak tarihleri arasında 211 hanede 489 faaliyet gerçekleştirdi. 1-29 Şubat tarihleri arasında 197 hanede 289 faaliyet sürdüren Vefa Destek Grubu, 2 ayda toplam 778 faaliyet aktif etti.

"İhtiyaç sahiplerinin yanındayız"

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yapılan açıklamada, "Projemiz kapsamında vakfımızca tespit edilmiş, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliği ve kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçları karşılanıyor. Yapılan ziyaretlerde yaşlı vatandaşlarımızın gönülleri alınıp, hoş sohbet edilip, istek ve talepleri dinlendi. Yaşlı, engelli, kronik hasta, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelerin çamaşırları yıkandı, camları silindi, bahçe otları temizlendi, yemekleri yapıldı, haneleri temizlendi, bulaşıkları ve halıları yıkandı, yufka ekmekleri yapıldı, yaşlı ve engelli vatandaşların öz bakımları yapıldı. Vefa Sosyal Destek Grubu olarak İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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