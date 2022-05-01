Antalya'daki 1 Mayıs Çoşkuyla Kutlandı, Gündemde Hayat Pahalılığı Vardı

ANTALYA (ANKA) - Antalya'da 1 Mayıs kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Yürüyüşün ardından düzenlenen mitingin gündeminde artan hayat pahalığı vardı. Artan ev kiraları, temel gıda ürünlerine gelen zamlar pankartlara ve dövizlere yansıdı.

Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı. Antalya'daki kutlamalar için öğle saatlerinde sendikalar, meslek odaları, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, Alevi dernekleri Aydın Kanza Parkı'nda bir araya geldi. Aydın Kanza Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na giden yol bariyerlerle çevrildi. Polis, havadan ve karadan Antalya'daki 1 Mayıs mitingini takip etti.

"AYÇİÇEK YAĞI OLSAYDIK YÜZDE 60 ZAM GELİRDİ"

TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, Birleşik Kamu-İş ve TMMOB'un birlikte düzenlendiği 1 Mayıs kutlamalarında, tüm katılımcılar "Güvencesizliğe, İşsizliğe, Yoksulluğa, Gericiliğe Teslim Olmayacağız Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankartın arkasında yürüdüler. Yürüyüşün ardından düzenlenen mitingin gündeminde hayat pahalığının artması vardı. İşçilerin "Enerji işçisi yerine Ayçiçek yağı olsaydık yüzde 60 zam gelirdi" sloganıyla hazırladığı maket dikkat çekerken artan ev kiraları, temel gıda ürünlerine gelen zamlar pankartlara dövizlere yansıdı.

CHP "BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ YAŞASIN 1 MAYIS" PANKARTIYLA KATILDI

CHP Antalya milletvekilleri Aydın Özer, Rafet Zeybek, Cavit Arı ve Çetin Osman Budak'ın da yer aldığı yürüyüşte "Birlikte başaracağız – Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart taşındı. Çarşı grubu, miting alanına alkışlarla girdi.