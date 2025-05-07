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Antalya'da Uyuşturucu Kullanımında Azalma: A4 En Çok Kullanılan Madde

Antalya'da Uyuşturucu Kullanımında Azalma: A4 En Çok Kullanılan Madde
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Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Atık Su Analiz Raporu'na göre kentin uyuşturucu kullanım oranlarının düştüğünü ve en fazla A4 olarak bilinen Sentetik Kannabinoid'in kullanıldığını açıkladı. Uyuşturucu ile mücadelede bilimsel verilerin önemine dikkat çekti.

Uyuşturucu verileri kanalizasyon analizinden çıkıyor

Atık Su Analiz Raporu'na göre Antalya'da en çok A4 kullanılıyor

Atık Su Analiz Raporu uyuşturucu ile mücadelede önemli bir rol oynuyor

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan:

"Bir önceki yıla göre uyuşturucu kullanımında azalma var"

ANTALYA - Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, kentteki uyuşturucu kullanım oranlarının tespitinde kanalizasyondan alınan örnek ve analizle oluşturulan Atık Su Analiz Raporu'nun önemli rol oynadığını belirtti.

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği Basın Sohbetleri sırasında kentte uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı. Arslan, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlara ara vermeden devam ettiklerini belirtti. Uyuşturucu ile mücadelede geleneksel yöntemlerin dışında bilimsel verilerinde kullanıldığını söyleyen Arslan, özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından yapılan çalışma ile hazırlanan Atık Su Analiz Raporu'nun uyuşturucu ile mücadelede önemli bir rol oynadığını belirtti.

"Bir önceki yıla göre azalma var"

Atık Su Analiz Raporu'nun Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından Antalya'da dahil 81 ilde yapılan bir çalışma olduğunu belirten Arslan, amaçlarından birisinin kanalizasyondan alınan örneklerle uyuşturucu kullanım oranını belirlemek olduğunu söyledi. Bu sonuçların anket ve suç istatistikleri gibi geleneksel yöntemlerle tespit edilen oranlarla da kıyaslanarak daha net verilere ulaşıldığının altını çizen Arslan, Antalya'nın bir önceki yıla göre oranlarında azalma olduğunu belirtti. Yılın belirli dönemlerinde kanalizasyon ve atık su arıtma tesislerinden alınan örneklerin analiz edildiğini vurgulayan Arslan, hazırlanan raporla kentte hangi tip uyuşturucunun hangi oranda kullanıldığının tespit edildiğini söyledi.

Antalya'da birinci sırada A4 var

Antalya'da atık su arıtma tesislerinden ve kanalizasyondan alınan örneklerle yapılan analizin, kentteki uyuşturucu kullanım oranlarına ilişkin kendilerine önemli veriler sunduğunu belirten Arslan, "Emniyetin Dünya Sağlık Örgütü'nün de finanse ettiği bir sistem var. Belki bunu daha önce duymamış olabilirsiniz. İlk defa duyuyorsunuz. Kanalizasyondaki atıkların analiz sistemi var. Antalya'da ve Türkiye'nin her yerinde yapılıyor. Diyelim ki biz gözden kaçırdık. Yeterince mücadele edemedik, bunların tedbirleri çok iyi ve bize yakalanmadan kullanıcı sayısı fazla, bunlar kanalizasyon veya atık sudaki analizlerden mutlaka ortaya çıkar. Bizim uyuşturucu ve olay sayıları ile ele geçen uyuşturucu miktarı ve yapılan analizlerdeki oranlar bir biri ile paralel olarak örtüşüyor. Dolayısıyla biz orada kendimizi test edebiliyoruz" dedi. Öte yandan Atık Su Analiz Raporuna göre Antalya'da kanalizasyon ve arıtma tesislerinden alınan örneklerde yapılan analizlerde kentte en fazla kullanılan uyuşturucu maddenin A4 olarak bilinen Sentetik Kannabinoid olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - Yerel
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