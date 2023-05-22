Antalya'da tatilciler ikinci turda sandığa akın etti

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu çerçevesinde yurt dışındaki seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar Antalya Havalimanında yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından Antalya Havalimanı ve gümrük kapılarında oy kullanma işlemleri, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı gereği 20 Mayıs Cumartesi günü sabah 08.00'de başlamıştı. Havalimanları ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi çerçevesinde yurt dışındaki seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri için Antalya Havalimanında dış hatlar terminalinde bulunan gelen ve giden yolcu katlarına toplam 5 ayrı noktada 5 sandık kuruldu.

24 saat boyunca oy kullanabilecekler

Yurt dışı seçmeni olan vatandaşlar, 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar bu sandıklarda oylarını 24 saat boyunca kullanabilecek. 5 ayrı noktada sandık görevlileri 3 vardiya şeklinde 8'er saat görev yapıyor. Şu ana kadar havalimanında ciddi bir yoğunluğun yaşandığı görüldü. Dün 8 saat içerisinde bir sandıkta 500'e yakın kişinin oy kullandığı öğrenildi.

"Devletimiz ve milletimiz için hayırlısı olsun"

Oy vermek için gelen Hakan Satıcı, "İnşallah ülkemiz için hayırlısı olsun. Almanya'dan geliyorum, ikinci kez oyumu kullandım" dedi. Yine Almanya'dan gelen Mahir Balaban, "Devletimiz ve milletimiz için hayırlısı olsun. Oy kullanmak için geldim" sözlerine yer verdi.

"Oyumu demokrasiden yana kullanacağım"

Betül Şahin, "Almanya'da yaşıyorum, ailemi ziyarete gelmiştim. İlk oyumu Almanya'da kullandım, ikinci tur oyumu da burada kullanıyorum. İnşallah ülke için her şeyin hayırlısı olsun. Almanya'da demokraside yaşıyorum, aynı haklara Türk milletinin de sahip olmasını istiyorum. Oyumu demokrasiden yana kullanacağım" dedi. - ANTALYA

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