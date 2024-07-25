Antalya'da Sıcaktan Bunalan Çocuklar Süs Havuzunda Eğlendi

Antalya'da sıcaktan bunalan geri dönüşüm işi yapan çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden girdikleri süs havuzunda doyasıya eğlendi.

Bunaltıcı sıcakların vatandaşları etkisi altına aldığı Antalya'da termometreler güneş altında 40 dereceye kadar ulaştı. Nem oranın ise 82 derece ölçüldüğü Antalya'da sıcaktan bunalan çocuklar ise tehlikeyi aldırış etmeden Etiler Mahallesi Mevlana Kavşağı'nda bulunan süs havuzunda serinledi. Hijyenik olmayan havuzda uzun süre yüzen çocuklar, akrobatik atlayışlar gerçekleştirdi. Hurdacılık işiyle uğraşan yabancı uyruklu üç arkadaş, içinde aydınlatma ve fıskiye sistemi nedeniyle elektrik kaçağı olabilecek olan havuzda dakikalarca eğlendi.

"Antalya'da hava çok sıcak"

Arkadaşları ile birlikte süs havuzunda yüzen Muhammed, "Hava Antalya'da çok sıcak, o yüzden her seferinde yüzüyoruz. Hurdacılık işi yapıyoruz, işlerimizi bitirdikten sonra buraya gelip yüzüyoruz "dedi. - ANTALYA