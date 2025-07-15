Antalya'da şehit annelerinin gözüyaşlı duaları 15 Temmuz'un acısını tazelendi

Antalya'da 15 Temmuz anmaları, şehit ailelerinin hiç dinmeyen acısıyla başladı. Terörle mücadele kapsamında şehit olan Hemşire Canan Akkuş'un annesi program sırasında gözyaşlarına boğulurken, şehit polis Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi "Hem gurur hem hüzün yaşıyorum, bir anne olarak dayanmak çok zor" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yılında, Antalya'daki anma etkinlikleri Uncalı Şehitliği'nde düzenlenen törenle başladı. Antalya Valisi Hulusi Şahin'in öncülüğündeki protokol üyeleri, şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek dua etti, karanfiller bıraktı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, 15 Temmuz gecesi okunan selalar yeniden yükseldi.

Törende duygusal anlar yaşandı

1999 yılında terörle mücadele sırasında şehit düşen hemşire Canan Akkuş'un annesi Naime Akkuş dua ederken gözyaşlarına boğuldu. Anne Akkuş, kızının mezar taşı başında uzun süre dua etti. Baba Şemsettin Akkuş ise, "Hayat devam ediyor ama acısı hiç dinmiyor. Aynı tazeliğini her zaman koruyor ve koruyacaktır. Kızım vefat ettiğinde 22 yaşındaydı" ifadelerini kullandı.

Tören kapsamında ilk ziyaret, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit düşen Antalyalı polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın mezarına yapıldı. Baba Zeki Kılınç, "Çocuğumuzla onur ve gurur duyuyoruz. İnşallah bir daha 15 Temmuzlar yaşanmayacak. Bu milletin bayrağı kıyamete kadar dalgalanacak" dedi. Anne Meliha Meltem Kılınç ise "Bugünün hem onurunu yaşıyorum, hem gururunu, hem de üzüntüsünü hem hüznünü yaşıyorum. Bir anne olarak dayanmak çok zor. Fakat şehadet makamının var olması beni birazcık teselli ediyor. Onun en güzel yerde olduğunu biliyorum. Allah FETÖ hainlerinin hepsini kahru perişan etsin. Hala FETÖ'ye inananlar varsa artık akıllansınlar, kendilerini toparlasınlar. Antalya'dan şehit olan Yasin Naci Ağaroğlu ve Muhammed Oğuz Kılıçlarımız hep yaşasınlar. Gönüllerimiz de yaşayacak onlar. Onları hiç unutmayacağız" diye konuştu.

Şehitlikte duygusal anlar

Törene katılanlar arasında en dikkat çeken görüntülerden biri ise şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in kabrini ziyaret eden küçük bir bebeğin, dayısının mezar taşındaki fotoğrafını öpmesiydi. Yakını tarafından mezar başına getirilen bebek, törenin en duygusal anlarından birine sahne oldu.

Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, çok sayıda asker, polis ve şehit yakınları katıldı. - ANTALYA