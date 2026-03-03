Devlet koruması altındaki çocuklar, koruyucu aileler ve yeni evli çiftler aynı sofrada buluştu

Antalya'da Vali Hulusi Şahin'in ev sahipliğinde düzenlenen iftarda, devlet koruması altındaki çocuklar, koruyucu aileler ve devlet desteğiyle evlenen yeni evli çiftler bir araya geldi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in ev sahipliğinde hayırsever iş insanı Tolga Cömertoğlu ve eşi Manolya Cömertoğlu'nun katkılarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda iftar programı düzenlendi. Programda devlet koruması altındaki çocuklar, koruyucu aileler ve devlet desteğiyle evlenen yeni evli çiftler aynı sofrada buluşarak, Ramazan ayının bereketini paylaştı.

İftarın ardından konuşan Vali Şahin, Ramazan'ın paylaştıkça güzelleştiğini belirterek, "Devletimizin şefkatli ve güçlü kollarına emanet çocuklarımızla aynı gönül sofrasında olmak hepimiz için çok kıymetli. Bu anlamlı buluşmayı yıllardır yaşatan ve emeğiyle büyüten herkese teşekkür ediyorum. Bu iftarda koruyucu ailelerimiz var. Onların özlerini bebek gibi korudukları evlatlarımız var. Devlet koruması altında yavrularımız var. Ayrıca bunların yanında yeni evli çiftlerimiz de var. Onlar da bize dahil oldular bu iftar yemeğinde. Bu güzelliği onlar da paylaşıyorlar ve yeni kurdukları yuvalarında paylaşmanın, sevginin, merhametin, fedakarlığın ne demek olduğunu hem idrak ediyorlar hem de onun bir parçası oluyorlar. Gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımız mutlular, standlarda dolaşıyorlar, bir yerlerde oynuyorlar, bu tarafta tatlı alıyorlar. Tolga Cömertoğlu, Manolya Cömertoğlu, Nergis Cömertoğlu iyi ki varsınız. Ne kadar da güzel işler yapıyorsunuz. Allah size daha çok fırsatlar versin, daha çok güzel işler yapın diyor" dedi.

Salon içerisine kurulan özel etkinlik alanlarında çocuklar, kendileri için hazırlanan oyunlar ve aktivitelerle keyifli anlar yaşadı. Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin'in ev sahipliğindeki programa Antalya İl Emniyet Müdürü Saim Zaimoğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ile çok sayıda davetli katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı