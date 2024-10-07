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Antalya'da Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin STEM Projesi Açıldı

Antalya'da Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin STEM Projesi Açıldı
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Antalya'nın Serik ilçesinde, özel gereksinimli bireyler için düzenlenen 'Stem ile güçlükleri aşıyoruz' projeleri doğrultusunda uygulamalı eğitim fuarı törenle başlatıldı. Proje, özel eğitim öğrencilerini topluma kazandırmayı amaçlıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK 4008 özel gereksinimli bireylere yönelik kapsayıcı toplum uygulamaları kapsamında düzenlenen "Stem ile güçlükleri aşıyoruz" projesi uygulamalı eğitim fuarı törenle açıldı.

Stem ile güçlükleri aşıyoruz" projesinin açılışılı Serik Millet Bahçesinde gerçekleştirildi. Protokol tarafından kurdelenin kesilmesinin ardından okullarda bulunan özel gereksinimli bireylere açılan atölyelerde uygulamalı eğitim verildi.

Proje hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, "Bu proje özel gereksinimli eğitim öğrencilerine yönelik düzenlenen bir proje. Amacımız özel eğitim öğrencilerini yine topluma kazandırmak. Biz bu projeyi yaparken şunu dedik. Serik ilçesi olarak 3 yıldır bilim festivali yapıyoruz. Bu bilim festivaline özel eğitim öğrencilerini getirmemiz zor oluyor. Bilim festivaline günlük 3-5 bin öğrenci geldiği için o kalabalıkta özel eğitim öğrencilerinin atölyelerde yer bulması pek mümkün olmuyor. Biz de o zaman bilim festivalinin küçüğünü özel eğitim öğrencilerine özel yapalım. Bununla ilgili 4008 projemizi yazdık. TÜBİTAK'a başvuruda bulunduk. Antalya'da sadece Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ve Serik ilçe milli eğitim müdürlüğünün projesi geçti. Gün boyunca burada beş atölye, her gün farklı atölyeler olacak şekilde özel eğitim öğrencilerini öğretmenleriyle birlikte alıp, matematik, fen, teknoloji ve tasarım etkinliklerinin bir arada bulunduğu etkinlikleri, özel eğitim öğrencilerine yaptıracağız. Yanları da öğretmenleri de alacağız ki, öğretmenleri bu etkinliklerin nasıl yapıldığını öğrencilerle birlikte gözlemleyip okullarında da kendileri yapacaklar. Genel amacımız bu. Beş gün boyunca atölyelerimiz devam edecek. Her gün üniversiteden bir hocamız da gelip bir atölye açacak" dedi.

açılışa MHP Serik İlçe Başkanı Osman Üstünmet, Serik Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Gençlik ve Spor Müdürü Mevlüt Özen, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Sosyal Hizmetler Müdürü Meral Yılmaz, Halk Eğitim Müdürü Fahrettin Canlı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Umut Güzel, Serik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Koop. Başkanı Bayar Savran, Serik ve Çevresi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Koop. Başkanı Ali Gülaydın, Okul Müdürleri, özel gereksinimli öğrenciler ve davetliler katıldı.

5 gün sürecek etkinlik 11 Ekim akşamına kadar devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

antalya Eğitim Yerel Yaşam

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