Antalya'da Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Alper Demirbaş İçin Tören Düzenlendi

Antalya'da sayısız organ nakli ameliyatlarıyla adından söz ettiren ve geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. Alper Demirbaş'ın Medical Park Antalya Hastanesi'nde görevli mesai arkadaşları, hekim için tören düzenledi. Gözyaşlarının sel olduğu törende, Demirbaş'ın çok sevdiği "Yaşamaya Dair" şiiri okundu.

15 yıldır Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde görev yapan ve en son geçtiğimiz yıl Ekim ayında akciğer kanseri sebebi ile Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanlığı görevinden ayrılan Prof. Dr. Alper Demirbaş, geçen hafta Perşembe günü hayatını kaybetti. Vasiyeti nedeniyle Cuma günü sade bir cenaze töreni ile uğurlanan Demirbaş'a bugün mesai arkadaşları Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde tören düzenledi. Demirbaş'ın çok sevdiği "Yaşamaya Dair" şiirinin okunduğu törende gözyaşları sel oldu. Öte yandan, Demirbaş'ın anısına Organ Nakli Merkezi'nin önüne bir anı defteri konuldu. Hastalarının ve sevenlerinin Demirbaş ile hatıralarını yazdığı defterin, Demirbaş'ın ailesine verileceği öğrenildi.

"En sevdiği şiirle veda"

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Vekil Genel Müdürü Doç. Dr. Meltem Demir, "Binlerce insanın hayatına dokunan, binlerce insana yeniden yeni bir hayat armağan eden sevgili hocamız için ne yapsak az. Adını sonsuza kadar yaşatmayı, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi olarak kendimize borç biliyoruz. Sözlerimi noktalamadan önce Alper hocanın çok sevdiği Nazım Hikmet şiirini okumak ve ona bu şiiri armağan etmek istiyorum" diyerek sözlerine Nazım Hikmet'in "Yaşamaya dair" adlı şiir dizeleri ile devam etti;

"Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin, hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için, yaşamak yani ağır bastığından. Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız, yani, artık o beyaz masadan hiç kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini biz yine de güleceğiz anlatılan bektaşi fıkrasına, hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden, yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Yani, nasıl ve nerde olursak olalım. Hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve tür ve bir orman gibi kardeşçesine"

"Hayatını roman yazmak istiyordu"

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Levent Yücetin, Alper Demirbaş'la olan hatıraları ve Demirbaş'ın başarılarına değinerek, "Artık Alper hoca ve ekibi sayesinde günde 3-4 organ naklini basit bir apandisit ameliyatı gibi yapıyoruz ama bu günlere birçok engel ve zorluklarla geldik. Alper hoca yıllarca bu engel ve zorluklarla mücadele etti ama asla pes etmedi. Çok okurdu, felsefe konusunda çok iyiydi. Hayatını ve yaptıklarını roman yazmak istiyordu, kalemi çok kuvvetliydi. Nazım Hikmet'i çok severdi, mezarına defalarca gitti. Şiirlerini okudu. Söylenecek çok söz var. Türkiye'nin birçok köşesinde ona bağlı birçok hekim yetişti. Onun sayesinde birçok insan organ nakli olup hayata tutunuyor. Huzurlu uyusun, herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Demirbaş'ın mesai arkadaşı Prof.Dr. Havva Asuman Yavuz, " Alper abimiz hakkında söylenecek çok söz var. Yapılmaz denilenleri yüksek başarı ile yaptı. Cesurdu. Hastalarından çok büyük dualar alıyor diye düşünüyorum 10 bine yakın hastası var. Arkada iz bırakabilmek önemli, çok güzel izler bıraktı. Çalışma hevesimiz ve arzumuz devam ediyor. Bundan sonra aynı şekilde meşaleyi, bayrağı taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Hayatını organ nakline adamıştı"

Demirbaş'ın mesai arkadaşlarından Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, "Alper abi, böbrek naklini Türkiye ve Dünya'da yüksek başarıyla nasıl yapılacağını gösterdi. Bununla beraber onlarca cerrah ve nefrolog yetiştirdi. Bize de düşen bu işi onun bıraktığı şekilde, sekteye uğratmadan devam ettirmek. O da bundan mutlu olurdu diye düşünüyorum çünkü hayatını organ nakline adamıştı. Nur içinde uyusun" şeklinde konuştu. - ANTALYA