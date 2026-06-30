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Antalya'da eylem, gösteri ve etkinliklere geçici kısıtlama

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Antalya Valiliği, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi nedeniyle 1-9 Temmuz tarihleri arasında il genelinde eylem, gösteri ve etkinlikleri yasakladı. Kamu ve ticari faaliyetler muaf tutuldu.

Antalya Valiliği, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle il genelinde 1 Temmuz Çarşamba günü saat 08.00'den 9 Temmuz Perşembe günü saat 23.59'a kadar eylem, gösteri ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, zirve süreci boyunca ortaya çıkabilecek muhtemel protesto, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerin önüne geçilmesi amacıyla geniş kapsamlı tedbirler alındı. İl genelinde Jandarma ve Sahil Güvenlik sorumluluk bölgeleri dahil uygulanacak olan yasak, 1 Temmuz Çarşamba günü saat 08.00'de başlayıp, 9 Temmuz Perşembe günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

Yasak kapsamına giren faaliyetler

Antalya Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, katılım sayısına bakılmaksızın yürüyüş, basın açıklaması ve oturma eylemleri, stant veya çadır kurma, imza kampanyaları düzenleme, zincir ve benzeri materyaller kullanılarak protesto amacıyla kendini bağlama/kilitleme eylemleri, çelenk koyma, sticker yapıştırma, broşür dağıtma, afiş ve pankart asma, her türlü protesto gösterileri yasaklandı.

Muaf tutulacak durumlar

Valilik, hayatın olağan akışını aksatmamak adına bazı istisnaların kapsam dışı bırakıldığını belirtti. Buna göre kamu kurumlarının resmi bayram ve önemli günler kapsamında kısıtlı katılımla düzenleyeceği resmi etkinlikler ile siyasi parti, dernek ve vakıfların zorunlu yönetim faaliyetleri kapsamındaki kongre ve genel kurulları, ekonomik çıkar elde etmek amacıyla düzenlenecek ticari faaliyetler bu yasaklama kararından muaf tutulacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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