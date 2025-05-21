Antalya'da İçme Suyu Aksaklığı Caddeyi Göle Çevirdi

Antalya'da İçme Suyu Aksaklığı Caddeyi Göle Çevirdi
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Manavgat ilçesinde içme suyu deposundaki tahliye hattındaki sorun nedeniyle cadde sular altında kaldı ve mini bir şelale oluştu. ASAT ekipleri sorunu hızla çözdü.

İçme suyu deposundaki aksaklık caddeyi göle çevirdi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde içme suyu deposu tahliye hattında yaşanan kısa süreli aksaklık, Türkbeleni'nde mini bir şelale oluşmasına neden oldu. Akan sular Orman İşletme Lojmanı ve 1 No'lu Sağlık Ocağı bahçesinden inerek caddenin bir şeridinin kapanmasına neden oldu.

Manavgat ilçesi Türkbeleni'nde bulunan içme suyu deposunun tahliyesi sırasında yaşanan aksaklık nedeniyle sular, Orman İşletme Lojmanı ve 1 No'lu Sağlık Ocağı bahçesinden inerek Antalya Caddesi'ne doğru akmaya başladı. Bu sırada Türkbeleni'nde adeta mini bir şelale oluşurken, Antalya Caddesi'nde Manavgat Adliyesi karşısında yolun bir şeridi sular altında kaldı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen ASAT ekipleri sorunu kısa sürede çözerek, suyun kesilmesini sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Yerel
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