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Antalya'da Halk Otobüsü Şoförüne Yapılan 'Salak Mısın' Yorumu Google'da Tepki Çekti

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Antalya'da halk otobüsü şoförü Barış Özer, içinde para dolu cüzdanları sahiplerine teslim etmesinin ardından sosyal medyada yapılan 'Salak mısın' yorumuna haberler yoluyla tepki göstermesi sonucu Google'da anahtar kelime olarak çıkmaya başladı.

Antalya'da halk otobüsü şoförünün içinde para dolu cüzdanları bulup sahiplerine teslim etmesinin ardından sosyal medyada yapılan 'Salak mısın' yorumuna haberler yoluyla tepki göstermesi adeta hayatını kararttı. Google'ye anahtar kelime olarak 'salak şoför' yazınca ilk sayfanın neredeyse tamamında kendisi çıkan Barış Özer, "O kelimeyi söylemek istemiyorum ne olduğunu, çünkü söyledikçe daha da çoğalıyor. Google, ben akıllı şoförüm" dedi.

Antalya'da 5 yıl önce halk otobüsünde farklı tarihlerde düşürülen ve unutulan, içerisinde 30 bin lirayı geçkin döviz ile Türk lirası bulunan cüzdanları sahiplerine teslim ettikten sonra 'Salak mısın' yorumuna maruz kalan Barış Özer, olumsuz yorum yapan bu kişiye basın yoluyla tepki gösterdiği için Google'nin anahtar kelime mağduru oldu. Google'ye 'salak şoför' yazınca ilk sayfanın neredeyse hepsinde çıkan Özer, artık o kelimeyi hayatından çıkardığını ve telaffuz etmek istemediğini söyledi.

"Söyledikçe daha da çoğalıyor"

Özer, "Otobüste bulmuş olduğum eşyaları sahiplerine teslim ettiğim için sosyal medyada yapılan kötü yorumlardan dolayı Google arama motorunda ismini söylemek istemediğim şekilde çıkmaktayım. Tepki gösterdik, bu sefer daha da çoğaldı. Halen ben çıkıyorum. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum. O kelimeyi söylemek istemiyorum ne olduğunu, çünkü söyledikçe daha da çoğalıyor" dedi.

"Akıllı, dürüst, vicdanlı şoför olarak çıkmak istiyorum"

Google'ye de seslenen Özer, "Google ben akıllı şoförüm. İnsanlık yaptık, buna kötü yorum yapılmaması lazım. Akıllı, dürüst, vicdanlı şoför olarak çıkmak istiyorum. Söylemek istemediğim kelimeyle ilgili herhangi bir konu gündeme gelince bana mesaj atıyorlar" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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