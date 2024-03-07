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Antalya'da Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere deprem bilinci anlatıldı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Ahmet Tuncer İlk ve Ortaokulu'nda deprem tahliye tatbikatı düzenlenerek öğrencilere deprem bilinci aşılandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Ahmet Tuncer İlk ve Ortaokulunda deprem tahliye tatbikatı düzenlenerek öğrencilere deprem bilinci anlatıldı.

Sık sık deprem gerçeği ile yüzleşilmesi dolayısı ile ülke genelinde her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla anılan 'Deprem Haftası' için etkinlikler ilçe genelinde de kendini gösterdi. Ahmet Tuncer İlk ve Ortaokulunda öğrencilerde deprem bilinci uyandırmak amacı ile deprem tahliye tatbikatı düzenlendi. 1 dakika 54 saniyede okul binası tahliye edilerek toplanma alanlarında toplanıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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