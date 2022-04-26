Antalya Büyükşehir'den 'Antalyalılar Gecesi'

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında Antalyalılar Gecesi düzenlendi. Gecede sahneye çıkan Emin Altıner, Antalya için yazdığı şiiri seslendirirken, solist Canan Kavut, Antalya yöresine has türküleri Yenikapı Orkestrası ile beraber seslendirerek Antalyalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Her gün farklı bir etkinliğin yer aldığı Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen Ramazan etkinliklerinde Antalyalılar Gecesi düzenlendi. Gecede Emin Altıner, Antalyalılar için yazdığı özel şiiri orkestra eşliğinde okudu. Okan Gürgen şefliğindeki Yenikapı Orkestrası'nın eşlik ettiği solist Canan Kavut ise Antalya yöresine has türküleri seslendirdi.

KIRIK HAVA TÜRKÜLERİ SESLENDİRİLDİ

Yöresel kıyafetlerle sahne alan Necip Köse, Yenikapı Orkestrası eşliğinde Antalya yöresine ait Teke Zortlatması halk oyununu oynadı. Türküleri renklendiren Yenikapı orkestrası ekibine eşlik eden Antalyalılar ise müziğin ritmine kapılarak hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Solist Canan Kavut, Antalya'nın Mor Üzümü, Söyleyemem Derdimi, Kırmızı Gülün Alı Var, Ada Sahillerinde Bekliyorum gibi bilinen ve sevilen şarkıları seslendirdi.

BAŞKAN BÖCEK'E TEŞEKKÜR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz sanatçılara çiçek takdim etti. Canan Kavut, Emin Altıner ve Orkestra Şefi Okan Gürgen Ramazan ayı boyunca birbirinden renkli hemşehri gecelerini Antalyalılarla buluşturan Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür ederek, "Hemşehrilerimizle buluştuğumuz bu gecede, bu güzel ortamı bizlere sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'e çok teşekkür ederiz" dedi.