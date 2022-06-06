Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kreş Çocukları Kep Attı - Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi Cam Piramit Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören 41 öğrenci kep atarak, mezuniyet heyecanı yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Cam Piramit Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz ve öğrencilerin aileleri katıldı.

KREŞ SAYISI ARTACAK

Törenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, sosyal belediyecilik anlayışıyla, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve çalışan anne babaların çocuklarını güvenle bırakabilecekleri mekanlar oluşturmayı önemsediklerini söyledi. Gürbüz, ilerleyen süreçte merkez ve ilçelerde kreş sayısını arttıracaklarını kaydetti.

GÖSTERİLERİ BEĞENİ TOPLADI

Daha sonra kreş öğrencileri sahnede hazırladıkları gösterileri sundu. Çocukların dans ve gösterileri beğeni topladı. Mezuniyet töreninin sonunda Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, mezun olan kreş öğrencilerine mezuniyet belgelerini verdi. Mezun olan 41 öğrenci keplerini fırlatarak, mezuniyet heyecanı yaşadı.

ANKA / Yerel