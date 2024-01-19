Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı'da Cadde ve Sokakları Sıcak Asfaltla Kaplıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı ilçe merkezindeki caddeleri sıcak asfaltla kaplamaya devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Belediyesi işbirliğiyle Elmalı merkezinde alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan cadde ve sokakları asfaltlıyor. Doğal gaz imalat çalışmaları tamamlanan yollar sıcak asfaltla kaplanıyor. Çalışmalar mesai saati gözetmeksizin hafta sonu ve akşam saatlerinde de devam ediyor.

CADDELER MODERN GÖRÜNÜME KAVUŞUYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Elmalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince son olarak Yeni Mahalle Kirazlı Sokak ve Karyağdı Mahallesi Selahattin Topçu Sokak, Ünal Özgödek Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Asfalt çalışmaları ile birlikte Elmalı'nın cadde ve sokakları modern bir görünüme kavuşuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı Hizmet Birimi Şube Müdürü Bilal Kasap ve Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hilmi Şefik Cambolat çalışmaları yerinde inceledi.