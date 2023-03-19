Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıl Dönümünü Düzenlediği Etkinliklerle Kutladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde düzenlediği anma etkinliğinde Dr. Türkan Başyiğit ‘Atatürk ve Çanakkale Savaşı’ başlıklı söyleşide, Türk Sanat Müziği icra heyeti ve Türk Halk Müziği icra heyeti de ‘Çanakkale Zaferi Özel Konseri’nde Antalyalılarla buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünde düzenlediği anma etkinliğinde Dr. Türkan Başyiğit 'Atatürk ve Çanakkale Savaşı' başlıklı söyleşide, Türk Sanat Müziği icra heyeti ve Türk Halk Müziği icra heyeti de 'Çanakkale Zaferi Özel Konseri'nde Antalyalılarla buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü düzenlediği etkinliklerle kutladı. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı İsmail Oskay, 'Atatürk ve Çanakkale Savaşı' başlıklı söyleşi öncesi yaptığı konuşmada tüm şehitleri rahmetle andı. Oskay, "Çanakkale, bizim için ve tarihin bir dönüm noktası, 300 yıldır geri çekilen bir milletin kaybedilen toprakların dur dendiği yerdir" dedi.

'Atatürk ve Çanakkale Savaşı' konulu söyleşide Antalyalılarla buluşan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Türkan Başyiğit, Çanakkale Zaferi'nde teknolojinin inanca mağlup olduğunu söyledi. Başyiğit, şunları kaydetti:

"Çanakkale Savaşı, bir destanın adıdır. Çanakkale Savaşı, siyah çoraplardır. Nedir siyah çoraplar? İstanbul Liseli gençlerdir. Beşiktaş Spor Kulübü'dür. Aynı zamanda Aynalı Çarşı'dır. Çanakkale, kınalı kuzudur. İmkansızı başarmaktır Seyit Onbaşı'da olduğu gibi. ve öyle bir savaştır ki güney yarım kürede yer alan Avusturalya'nın bağımsızlığını kazanmasına bile sebep olmuş bir savaştır."

Anma etkinliğinde, Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği icra heyetleri, 'Çanakkale Zaferi Özel Konseri' verdi. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne özel bir repertuvar hazırlayan TSM icra heyeti şef Aydemir Tuncer, THM İcra Heyeti ise şef Yiğit Aktı yönetiminde izleyicilerin karşısına çıktı.