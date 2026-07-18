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Vali Masatlı başkanlığında Antakya tarihi kent merkezi toplantısı gerçekleştirildi

Vali Masatlı başkanlığında Antakya tarihi kent merkezi toplantısı gerçekleştirildi
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında düzenlenen toplantıda, Antakya Tarihi Kent Merkezi'ndeki yenileme ve ihya çalışmaları ele alındı, kurumlar arası koordinasyon vurgulandı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında düzenlenen Antakya Tarihi Kent Merkezi Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı'nda tarihi kent merkezinde yürütülen çalışmalar ele alındı.

İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Antakya Tarihi Kent Merkezi'nde devam eden proje uygulamaları, yenileme çalışmaları ve tarihi dokunun ihyasına yönelik süreçler değerlendirildi.

Toplantıda, Hatay'ın tarihi ve kültürel mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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