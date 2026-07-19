Antakya'da konteyner kentlerden tahliye süreciyle ilgili bilgilendirmeler devam ediyor

Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş, çeşitli geçici konaklama merkezlerinde yürütülen tahliye süreçleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Akdaş; kurum müdürleriyle birlikte Kocaeli Konteyner Kent, Savunma Sanayi Geçici Konaklama Merkezi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Geçici Konaklama Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerde, merkezlerde ikamet eden vatandaşlara tahliye sürecine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Vatandaşların talep ve önerilerinin de dinlendiği görüşmelerde, tahliye sürecinin planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğü ve vatandaşların süreçten en az düzeyde etkilenmesi için gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğü ifade edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı