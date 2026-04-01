Antakya'da öğrencilere yangın eğitimi verildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde lise öğrencilerine yönelik temel yangın eğitimi düzenlendi. Eğitimde öğrenciler, yangın anında yapılması gerekenler ve yangına müdahale yöntemleri hakkında bilgi alırken, düzenlenen tatbikatla yangın söndürme ekipmanlarını uygulamalı olarak kullandı.

Antakya ilçesinde bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere yönelik temel yangın eğitimi düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitim kapsamında öğrencilere yangın anında yapılması gerekenler, yangına doğru müdahale yöntemleri ve alınması gereken güvenlik önlemleri teorik olarak anlatıldı.

Eğitimin ardından düzenlenen yangın tatbikatında öğrenciler, yangın söndürme ekipmanlarını uygulamalı olarak kullanma fırsatı buldu. Tatbikat sayesinde öğrencilerin olası yangın durumlarında bilinçli ve hızlı hareket etmeleri hedeflendi.

Yetkililer, aralıksız devam eden eğitimlerle hem teorik hem de pratik açıdan yangınlara müdahale anında hazırlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
