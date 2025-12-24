Haberler

Hatay'da yapımı tamamlanan 220'inci eğitim yuvasının açılışı gerçekleştirildi

Şehirde depremin ardından inşa edilen 220'inci eğitim yuvası olan Alazı İlkokulu, Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla hizmete girdi. Hatay'ın yeniden inşası için yapılan eğitim yatırımları devam ediyor.

Hatay'ın Antakya ilçesine inşa edilen 20 derslikli Alazı İlkokulu, Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla hizmete alındı. Alazı İlkokulu, depremin ardından kentte inşa edilen 220'inci eğitim yuvası oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken kentteki bazı okul binaları da zarar görmüştü. Asrın felaketinde Hatay'da bin 604 eğitim kurumundan 210 tanesi deprem anında yıkılmış, 180 tanesi orta hasar almıştı. Orta hasar alan yapılardan 141 tanesinde güçlendirme kararı alınmıştı. Depremin izlerinin silindiği kentte yeni eğitim yuvaları inşa edilmeye devam ediliyor. Antakya ilçesinde yapımı tamamlanan 20 derslikli Alazı İlkokulu Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Vali Masatlı; kent genelinde depremin ardından 220'nci eğitim yuvasının açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek " Hatay'ımızın tarihin anakarada yaşanan en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Bu süreç Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada benzeri olmayan bir ihya, inşa ve imar seferberliğine dönüştü. Yürütülen çalışmalar yalnızca konut, iş yeri ve kamu binalarından ibaret değil, altyapısı, sosyal dokusu, kültürel değerleri ve tarihi kimliğiyle Hatay'ımızın bütüncül bir anlayışla yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

Vali Masatlı, "Afette Hatay Modeli" doğrultusunda her alanda planlı ve eş zamanlı çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayarak "Eğitim Hatay'ımıza nefes oluyor" anlayışıyla açılan her okulun; umudun, geleceğin ve güçlü yarınların simgesi olduğunu belirtti. - HATAY

