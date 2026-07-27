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Hurda toplayan Ayşe'nin kitap azmi

Hurda toplayan Ayşe'nin kitap azmi
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde annesiyle birlikte hurda toplayarak aile bütçesine katkı sağlayan küçük Ayşe’nin kitap okuma ve ders çalışma azmi görenleri duygulandırdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde annesiyle birlikte hurda toplayarak aile bütçesine katkı sağlayan küçük Ayşe'nin kitap okuma ve ders çalışma azmi görenleri duygulandırdı.

Siverek ilçesinde yaşayan Ayşe, annesiyle birlikte hurda toplayarak aile bütçesine destek oluyor. Gün boyunca annesiyle sokak sokak dolaşan Ayşe, çöplerde bulduğu kitap ve test kitapçıklarını ise geri dönüşüme vermek yerine kendisi için ayırıyor. Annesi hurda topladığı sırada yanında taşıdığı kitap ve testleri çıkararak sokakta ders çalışan Ayşe'nin bu anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, küçük kızın kaldırım kenarında oturarak kitap okuduğu ve test çözdüğü görüldü.

En büyük hayalinin polis olmak olduğunu belirten Ayşe, diğer çocuklar gibi düzenli eğitim alıp okuyarak gelecekte meslek sahibi olmak istediğini ifade etti.

Ayşe'nin kitap sevgisi ve eğitim azmi, görüntüleri izleyenlerin takdirini topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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