Annesine gitmek istemeyen çocukların gözyaşları yürekleri dağladı

Mahkeme çocukların anneye teslim edilmesine karar verdi, gitmek istemeyen çocuklar gözyaşı döktü

Gözü yaşlı baba Barış Şimşek :

"Çocuklar annesini istemiyor, ben çocuklarımı geri istiyorum"

ISPARTA - Isparta'da babaları ile yaşarken mahkeme kararı ile annelerine teslim edilmek üzere ekipler tarafından alınan çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Baba ise çocuklarının annelerinden şiddet gördüğünü iddia ederek, kendisine geri verilmesini istedi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Sarıidris kasabasında oturan Barış Şimşek, 2014 yılında aynı kasabada evlilik yaptı. Bu evlilikten Hasan ve Aslı isimli iki çocukları olan çift, 2019 yılında anlaşmazlıklar sebebiyle boşanmaya karar verdi. Mahkeme çocukların velayetini anneye verdi. Anne, ikinci evliliğini yaparak Hatay'a yerleşti. Ancak çocuklar annelerinin yanında şiddet gördüklerini iddia ederek babalarını aradılar. Ağlamalarına dayanamayan baba, çocuklarını annelerinin yanından alarak Sarıidris'e getirdi. Ardından çocukları için velayet davası açan baba, davayı kaybetti. Mahkeme çocukların anneye teslim edilmesine karar verdi. Yaklaşık 2 yıldır babalarının yanında olan çocuklar, jandarma ve haciz memurları tarafından babanın evinden alınarak anneye teslim edildi. Bu sırada duygusal anlar yaşanırken, anneleri ile gitmek istemeyen çocukların feryatları yürekleri dağladı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Hayatının en zor ayrılığını yaşadığını ifade eden Barış Şimşek, "Çocuklar annesini istemiyor. Çocuklarım şiddet gördüğünü söyledi. Çocuklarımı zorla benden aldılar. Ben çocuklarımı geri istiyorum. Bu nasıl adalet? Ben çocuklarımı geri istiyorum" diyerek yardım beklediğini ifade etti.