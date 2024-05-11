Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Anneler Günü'nü hüzünlü geçiriyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından 11 Ağustos 2017 tarihinde evinin önünde teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, 6 yıldır Anneler Günü'nü hüzünlü geçiriyor.

Son 6 yılda Anneler Günü'nü Eren'siz geçiren Ayşe Bülbül, yarasının kabuk bağlamadığını aksine sürekli kanadığını belirterek, "Eren evimizin üst tarafına çıkar eline ne çiçek gelirse toplardı. Gecekonduda önüme diz çökerek 'Annem ne iyi çiçeklere layıksın ama biliyorsunuz ki benim param yok kırdan bayırdan çiçekler topladım getirdim' derdi. O kirli ellerinden sarılıp öperdim. O çiçekleri özledim" dedi.

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Anneler Günü'nü hüzünlü geçiriyor. Oğlu Eren Bülbül'ün mezarı başında duygusal anlar yaşayan Ayşe Bülbül, "Benim evladım daha çocuktu. Oğlumun okula gitmesi, karne günü, Anneler Günü, doğum günü bunlar Eren şehit edildikten sonra hep anılma gününe döndü. O günler benim için hep buruk geçiyor. Bir anne için o kadar zor ki. Ama bilmeyen bir anne zor anlar. Bu acı ve hüzün bunlar dile getirilecek şeyler değil ama yapacak bir şey yok" diye konuştu.

"Bu özel günlerde yıkılıyoruz, üzülüyoruz"

Tüm şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladığını ifade eden Ayşe Bülbül, "Benim evlatlarımın demir 1 lirası yoktu cebinde. Cebinde para olmayan bir evlattan anne o gün nasıl çiçek beklesin. Benim evlatlarım özellikle de Eren evimizin üst tarafına çıkar eline ne çiçek gelirse toplardı. Gecekonduda önüme diz çökerek 'Annem ne iyi çiçeklere layıksın ama biliyorsunuz ki benim param yok kırdan bayırdan çiçekler topladım getirdim' derdi. O kirli ellerinden sarılıp öperdim. O çiçekleri özledim. Çiçeğini verdikten sonra işine tekrar dönerdi. Bu özel günlerde yıkılıyoruz, üzülüyoruz. Tüm şehit annelerinin bu gününü kutluyorum. Hepsinin ellerinden, yanaklarından öpüyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON