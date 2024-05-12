Seyhan Kaymakamlığı ve Nazende Çoksesli Korosu iş birliğiyle Anneler Günü Konseri düzenlendi

Seyhan Kaymakamlığı himayesinde, Seyhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Nazende Çoksesli Korosu iş birliğiyle "Anneler Günü Konseri" düzenlendi.

Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci'nin katılımıyla Esas 01 Burda PGM'de düzenlenen etkinlikte, kadına yönelik şarkılar ve şiirler Nazende Çoksesli Korosu tarafından seslendirildi. Keyifli anlara sahne olan organizasyona; Seyhan ilçesinde ikamet eden şehit anneleri, gazi eşleri, eşi vefat etmiş kadın yardımından faydalanan hanımefendiler,öksüz ve yetim çocukların anneleri, Aile Destek Merkezi'nde mesleki eğitim alan kursiyer anneleri ve Seyhan ilçesinde ikamet eden kadınlar katıldı. Etkinlik sonrasında kısa bir değerlendirmede bulunan Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci, düzenlenen konser vesilesiyle tüm kadınların Anneler Günü'nü kutladığını belirtti.

Anneliğin dünyanın en kutsal görevi olduğunu söyleyen Kaymakam İnci, "Fedakarlıklarıyla emekleriyle, sonsuz sevgileriyle her daim bizlerin yol göstericisi olan annelerimiz; toplumumuzun temel taşıdır. Emeklerinin karşılığını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz annelerimize şükranlarımızı sunuyor, bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA