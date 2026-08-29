Anne Fedakarlığı: 32 Kilo Verip Oğluna Böbreğini Bağışladı

Elazığ'da 10 yıldır böbrek hastalığıyla mücadele eden ve 2 yıldır diyalize giren Murat Tunç'un annesi Fatma Tunç, oğluna böbreğini verebilmek için büyük bir fedakarlık yaptı. 103 kilodan 71 kiloya düşen anne Tunç, kilo endeksinin normale gelmesinin ardından ikinci kez ameliyat masasına yattı ve böbreğini oğluna bağışladı. Anne sevgisinin en anlamlı örneklerinden biri olan Tunç, taburcu olmasına rağmen hastanede yatan oğlunun başından biran olsun ayrılmıyor.

Elazığ'da yaşayan ve 10 yıldır böbrek rahatsızlığı bulunan Murat Tunç, (33) böbreklerinin iflas etmesi sonucu 2 yıldır diyalize girmeye başladı. Murat Tunç'un böbrek nakli olabilmesi için en büyük destekçisi ise annesi Fatma Tunç oldu. Oğlunun yeniden sağlığına kavuşmasını isteyen anne, böbreğini bağışlamak için gönüllü oldu. Ancak Fırat Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezin'de yapılan kontrollerde Fatma Tunç'un kilosunun nakil için uygun olmadığı belirlendi. Bunun üzerine 103 kilo olan Fatma Tunç, oğluna böbreğini verebilmek için obezite cerrahisi geçirdi. Ameliyatın ardından büyük bir azimle kilo veren anne Tunç, 32 kilo vererek 71 kiloya kadar düştü.

Kilo endeksinin normal seviyeye gelmesinin ardından nakil için gerekli şartları sağlayan Fatma Tunç, bu kez oğluna böbreğini verebilmek için ikinci kez ameliyat masasına yattı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla anne Fatma Tunç'un böbreği, iki yıldır diyaliz tedavisi gören oğlu Murat Tunç'a nakledildi. Oğlunun sağlığına kavuşması için önce kilo vermeyi göze alan, ardından da böbreğini bağışlayan Fatma Tunç, aynı zamanda taburcu olmasın rağmen oğlunun refakatçılığını yaparak başından biran olsun ayrılmıyor. Fatma Tunç'un fedakarlığı, anne sevgisinin en anlamlı örneklerinden biri oldu.

"Annenin hakkını insan hiçbir zaman ödeyemez"

2 senedir diyalize girdiği aktaran Murat Tunç, "Şuan çok şükür diyalizden kurtuldum. Annem böbreğini bağışladı. Buda çok büyük bir fedakarlıktır. Annemin böbreği ile hayata tutunmaya çalışıyorum. Bazılarının annesi, babası veya kardeşinin böbreği tutmayabilir. Bundan dolayı beyin ölümü gerçekleşmiş vatandaşlarımızın böbrek bağışında bulunmasını tavsiye ediyorum. Annenin hakkını insan hiçbir zaman ödeyemez. Cennet annelerin ayaklarının altında derler. Gerçekten de öyle. Ne yapsam azdır" dedi.

"Bir daha olsa bir daha veririm"

Oğlu için ameliyat olduğunu ve kilo verdiğini dile getiren 4 çocuk annesi Fatma Tunç, "Bir daha olsa bir daha veririm. Evlattır, ciğerdir" ifadelerini kullandı.

"103 kiloydu ve biz ameliyata aldığımızda 71 kiloydu. Kilosu gayet iyiydi"

Operasyon hakkında bilgi veren Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Dr. İsmail Cem Özcan, "Annemiz oğluna böbrek vermek istedi ama ilk yaptığımız tetkiklerde kiloluydu. 103 kilo geliyordu. Vücut kitle endeksi çok yüksekti. Cerrahi olarak kendini riske atmamak açısından zayıflamasına karar verildi ve kilo vermesi gerekiyordu. Kendisi bunun en kısa yoldan olması için obezite cerrahisine karar verdi. Aynı ekibimiz 2025 yılında annemizi obizete cerrahisi yaptı. 103 kiloydu ve biz ameliyata aldığımızda 71 kiloydu. Kilosu gayet iyiydi. Kendi sağlığı açısından da daha iyi oldu" diye konuştu.

"Anneyi taburcu etmiştik ama oğlunu yalnız bırakmadı. Başında ayrılmıyor"

Dr. Özcan, "En büyük problemi hallettikten sonra alıcının görüntüleme tetkikinde mesaneden böbreklere geri kaçışın olduğunu gördük. Ürolojinin burada bir işlem yapması gerekiyordu. Ürolojinin yaptığı ameliyattan bir ay sonra çekilen görüntüleme filminde güzel bir işlem olduğu görüldü. Ürolojinin onayı ile biz geri kalan hazırlarımızı tamamladık. 3 hafta önce Murat'ı ameliyatı aldık. Annemizden böbreğimizi aldık ve oğluna taktık. Murat'ın üre kreatin değerleri normalde. Birkaç gün içerisinde Murat'ın taburculuğunu planlamaktayız. Aslında biz annemizi çoktan taburcu ettik. Ameliyattan bir hafta sonra taburcu etmiştik ama oğlunu yalnız bırakmadı. Başında ayrılmıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı