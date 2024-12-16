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Ankaralı Turgut, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankaralı Turgut, Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Akciğer kanseri tedavisi gördükten sonra hayatını kaybeden şarkıcı Turgut Karataş için cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve sanat camiasından birçok kişi katıldı.

Uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görmesinin ardından hayatını kaybeden Ankaralı Turgut, son yolculuğuna uğurlandı.

Akciğer kanseri tanısı konulan ve uzun süredir Etlik Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren şarkıcı Turgut Karataş, dün sabaha karşı hayatını kaybetmişti. Sanatçı Karataş, mide rahatsızlığıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenmişti ve geçtiğimiz ay entübe edilmişti. Sanatçı için Ortaköy Mezarlık Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ankaralı yerel sanatçılar ve kendisini seven sanatseverler de katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından ise Karataş, Mamak Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.

"Acılı ailesine baş sağlı diliyorum"

Ankaralı Turgut'u son yolculuğunda yalnız bırakmayan sanatçı Hüseyin Kağıt, tüm Türkiye'ye ve sevenlerine baş sağlığı dileyerek, "Ustalarımız, üstatlarımız, Türk Halk Müziğine gönül vermiş abilerimiz bir bir vefat ediyor. Allah kalanlarımıza ömür versin. Acılı ailesine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Hepimizin başı sağ olsun"

Cenaze törenine katılan ve Çubuklu Yaşar olarak bilinen sanatçı ise, sevenlerine baş sağlığı dileyerek, "Şu anda çok üzüntülüyüz. Sanatçı arkadaşlarımla hep beraber geldik. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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